I campioni d'Europa indosseranno il kit nella prima gara del Mondiale per Club, in programma il 15 giugno contro l'Atletico Madrid

Il PSG e Nike hanno ufficialmente svelato il nuovo Home Kit per la stagione 2025-2026, celebrando il recente trionfo europeo. Il lancio è avvenuto durante un evento esclusivo a La Gaîté Lyrique di Parigi, in collaborazione con SNIPES, e ha visto protagonisti tre leggende del club: Blaise Matuidi , Guillaume Hoarau e Jérémy Ménez .

Il nuovo Home Kit del Paris Saint-Germain si distingue per un look più leggendario che mai. La maglia presenta una base blu notte con vivaci accenti rossi e bianchi , impreziosita da una grafica ispirata al reticolo urbano , un chiaro omaggio all’ architettura di Parigi e alla Tour Eiffel . Il design non è solo estetico: incarna l’identità culturale del club e il legame profondo con la città e i suoi tifosi.

Dalle strade della Grande Parigi agli spalti del Parco dei Principi , il nuovo kit è pensato come simbolo di un'intera generazione. Non è solo un’uniforme da gara, ma una vera e propria dichiarazione di appartenenza, che unisce calcio, cultura urbana e spirito comunitario.

Debutto ufficiale nella Coppa del Mondo per Club

Il debutto ufficiale del nuovo Home Kit è previsto per il 15 giugno 2025, durante la partita inaugurale della Coppa del Mondo per Club contro l’Atletico Madrid, che si terrà a Los Angeles. Un palcoscenico internazionale per presentare al mondo il nuovo look dei campioni d’Europa.