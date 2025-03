PSG-OM, De Zerbi polemico: “Classique? Prima il Paris non esisteva”

Pur ammettendo la superiorità del PSG, De Zerbi ha voluto sottolineare come le differenze finanziarie tra il suo club e quello parigino, siano troppo grandi per poter parlare di una sfida equilibrata

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Paris Saint-Germain, l’allenatore dell’Olympique de Marseilleha analizzato la partita con rammarico, sottolineando gli errori difensivi della sua squadra e riconoscendo la forza dell’avversario. Nonostante il buon atteggiamento dei suoi giocatori, ha ammesso che il PSG è attualmente una delle squadre più forti d’Europa.

Avete dei rimpianti considerando l’andamento del secondo tempo di questa domenica sera a Parigi ?Anche per quanto riguarda il primo tempo, specialmente per i due gol subiti: il primo è una situazione molto semplice da leggere, e anche noi abbiamo avuto occasioni da gol. Dalla mia panchina, ho avuto l’impressione che ci fossero situazioni favorevoli, soprattutto quella di Dedić. Il gol di Gouiri ci aveva rimesso in partita, ma poi l’autogol ci è stato fatale. Dopo, si può perdere contro il PSG, che in questo momento è probabilmente la squadra più forte d’Europa. Prima c’erano grandi giocatori, ma mancava una vera squadra: ora l’allenatore ha costruito un gruppo solido. È molto difficile giocarci contro. Quello che mi rattrista è il modo in cui abbiamo preso questi tre gol evitabili. Il primo, me lo sognerò fino alla trasferta di Reims.

Dopo la sconfitta dell’andata, si aspettava una reazione sul piano mentale. Come ha visto i suoi giocatori da questo punto di vista?Se torniamo alla gara d’andata, erano solo pochi mesi che avevamo iniziato il nostro percorso, stavamo ancora lavorando per costruire un’identità di squadra, ed è vero che i primi venti minuti non erano stati buoni. Ma per diventare quello che è oggi, anche il PSG ha avuto bisogno di tempo.

Avete più certezze nella corsa al secondo posto?Mancano ancora otto partite, e il campionato francese mi ha insegnato che è difficile fare punti contro chiunque, non solo per l’OM, ma anche per Nizza, Monaco, Lione. Dovremo davvero dare tutto. È vero che abbiamo lasciato per strada qualche punto in questa stagione, ma sapevamo che sarebbe stata dura fino alla fine. E meritiamo questa seconda posizione.

Pensa che questa sia stata una delle migliori prestazioni della vostra stagione contro questo PSG?No, abbiamo giocato partite migliori. Mi dispiace un po’ per Luiz Felipe, che non giocava da tempo. Dedić migliorerà e si adatterà a una nuova squadra e a un calcio diverso. Sinceramente, abbiamo fatto partite migliori di questa. Ma il livello del PSG è così alto che può sembrare che abbiamo fatto un grande match. Cos’è un Classique? Quando ero giovane, l'OM era al di sopra, e il PSG non esisteva. Oggi non c'è più alcuna rivalità perché il PSG ha un budget molto più grande, è in una categoria a parte. Non possiamo rivaleggiare con loro Non si può paragonare la rosa e le risorse finanziarie del PSG con le nostre. Un Classique dovrebbe essere una sfida equilibrata, ma questa non lo è stata.

Avete perso tre delle ultime quattro partite, ci sono infortuni… la sosta arriva al momento giusto?Sì, senza dubbio per i giocatori infortunati. Ma voglio ricordare che abbiamo fatto una grande partita contro il Lens (sconfitta 0-1). Se Luis Henrique o Maupay avessero segnato e avessimo vinto, avremmo detto che era stata una delle nostre migliori partite della stagione. Il girone di ritorno è sempre più difficile, le squadre che lottano per non retrocedere raccolgono più punti di quelle in alto. Succede spesso: guardate l’Atlético Madrid, che ha perso contro il Getafe la settimana scorsa, o il Napoli, sconfitto dal Venezia.