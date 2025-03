PSG-OM, Luis Enrique domina e si prende il Classique

Il PSG scappa subito avanti

La partita si è sbloccata al 17' grazie a un gol di Ousmane Dembélé, seguito dal raddoppio di Nuno Mendes al 42'. Il Marsiglia ha provato a riaprire la sfida al 51' con una rete di Amine Gouiri, ma l'autorete di Paul Lirola ha spento ogni speranza per gli ospiti, fissando il punteggio sul definitivo 3-1. Al Parco dei Principi non c'è stata storia. Il PSG al momento è una squadra quasi ingiocabile per la maggior parte delle squadre europee. In Francia non c'è proprio storia e neanche gli uomini di De Zerbi, secondi in classifica, si sono rivelati all'altezza dei parigini. La Ligue 1 ha un solo padrone e la prospettiva è che sarà cosi per molto tempo se non cambierà qualcosa nel breve periodo nel campionato francese.