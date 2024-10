L'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa in vista de "Le Classique" contro il Paris Saint-Germain

Sergio Pace Redattore 26 ottobre 2024 (modifica il 26 ottobre 2024 | 15:55)

La nona giornata di Ligue 1 andrà in archivio domani sera con un big match tutto da seguire, "Le Classique" tra Marsiglia e Paris Saint-Germain. Un match caratterizzato da una rivalità accesa, accentuata anche dall'attuale situazione di classifica.

I parigini, con 20 punti, condividono la vetta della classifica con il Monaco. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi insegue a tre punti di distanza. Proprio l'allenatore italiano ex Brighton è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'attesissimo match: "È una partita attesa da tutti, dai tifosi, dagli spogliatoi. Ho sempre voluto una simbiosi tra la mia squadra e il pubblico. Il tempo ci dirà se il divario tra i due club è diminuito. A noi tocca dimostrarlo ogni weekend e nel corso della stagione, non solo questa domenica".

Aggiunge De Zerbi: "Il gruppo del PSG vive insieme da anni. Io sono qui solo da due mesi. Parlo tutti i giorni con i miei giocatori. La nostra squadra è appena nata, con giocatori che arrivano da altri campionati. Ma ritengo che abbiamo le qualità per confrontarci con loro. L'ultima vittoria dell'OM risale all'inizio del 2023, ci sono state molte sconfitte e pochi gol segnati. Non dobbiamo pensarci, dobbiamo solo giocare con coraggio per vincere.

Mi aspetto molto dalla mia squadra, la amo ed è forte. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, come la mentalità, l'equilibrio, la lucidità. Il nostro percorso non si fermerà lunedì, ma può essere un punto di riferimento per il nostro cammino".

Verso Marsiglia-PSG, le parole di De Zerbi — De Zerbi ha speso parole al miele nei confronti del collega Luis Enrique: "È uno dei migliori allenatori al mondo da anni, non solo da quando è al Paris-SG. È un riferimento per me perché ha una matrice offensiva nel suo gioco, un tipo di calcio che mi piace. Non lo conosco personalmente, non l'ho mai affrontato, ma ho l'impressione che sia una bella persona. Lo apprezzo come uomo, mi piace il modo in cui si comporta, vedo come risponde alla stampa... Ho molta stima per lui".

Sul modo di contrastare il Paris Saint-Germain: "Difficile contrastare le squadre di Luis Enrique. Se blocchiamo l'asse, il centrocampo, rischiamo di lasciare Barcola e Dembélé sulle corsie in uno contro uno. Se invece cerchiamo di bloccare i lati, questo concede loro molto più possesso palla. Dobbiamo trovare un buon mix tra questa fase difensiva e il possesso del pallone.

Serviranno umiltà e sacrificio in fase difensiva, ma non dobbiamo dimenticare che siamo il Marsiglia. Vogliamo essere protagonisti con il pallone tra i piedi. Sarà difficile, bisogna rispettare i campioni di Francia, ma il Marsiglia deve avere l'ambizione di vincere questo tipo di partite".

Infine su Grenwood: "Mi aspetto ancora di più da lui, è un giocatore diverso dagli altri. È davvero molto bravo, ma penso che possa diventare ancora più completo, ancora più un "giocatore di squadra". Può diventare un giocatore totale se migliora su tutti i fronti, ha ancora ampi margini".