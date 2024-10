PSG, Luis Enrique sul “Classique” con il Marsiglia: “Gare come queste sono le più facili”

L'allenatore del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia de "Le Classique" contro il Marsiglia

Sergio Pace Redattore 26 ottobre 2024 (modifica il 26 ottobre 2024 | 15:13)

La nona giornata di Ligue 1 si chiuderà con il match clou, ovvero "Le Classique" tra Marsiglia e Paris Saint-Germain. Squadre divise da soli tre punti, con i parigini davanti ed in vetta alla classifica assieme al Monaco con 20 punti. Alla vigilia del tanto atteso match contro il Marsiglia di De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique.

Queste le sue parole: "In questo tipo di partita, tutto quello che hai fatto prima non conta. C'è molta tensione. Io posso ritenermi molto soddisfatto. Abbiamo giocato un'ottima partita contro il PSV. Sono molto ottimista per quello che vedo. De Zerbi? È un allenatore a cui piace attaccare, abbiamo questo in comune. I suoi elogi? Per me De Zerbi è un allenatore entusiasmante che ho seguito al Brighton. La sua squadra non fa calcoli, ha una pressione molto alta. Riesce a coinvolgere i suoi giocatori".

Verso Le Classique Marsiglia-PSG, le parole di Luis Enrique — Luis Enrique ha spiegato come la sua squadra ha preparato il match in programma domani sera: "Sulla preparazione del match: "Le partite ad alta tensione sono quasi le più facili. La motivazione non manca di certo. Bisogna fare attenzione a non essere troppo motivati. È necessario avere il 100% a livello di motivazione, ma non il 105%. Non bisogna farsi dominare dalle emozioni. Mai lo stesso 11 in stagione? Non è un problema mio. Faccio quello che ritengo opportuno. Se ho ragione o torto? Sono contento di come stanno andando le cose".

Sulla situazione di classifica: "Siamo a cinque punti dall'anno scorso. Quest'anno abbiamo iniziato ancora meglio. Monaco e Marsiglia sono di un altro livello. Se continuerà così, vedremo. È positivo per tutti, questo fattore mantiene i giocatori motivati". Luis Enrique parla di Rabiot (ex di giornata) e del rientro di Gonçalo Ramos: "Il mio caso risale a 25 anni fa e nessuno è interessato (dal Real al Barça). Non ho nulla da dire. È una questione di sentimenti. È una reazione logica. Ognuno fa quello che vuole. Ramos tornerà il 25, ma non so in quale mese. È un giocatore che amo come tutti gli altri della mia squadra. La soluzione non viene mai da un singolo giocatore. Dobbiamo migliorare come squadra, come club".

Su Vitinha e i giocatori portoghesi in squadra: "Quando un allenatore decide qualcosa, non si basa mai su un capriccio. C'è un piano e uno studio. Ci sono molte cose che vedo e che voi non vedete. Vitinha in panchina col PSV? A centrocampo ho 5 giocatori di altissimo livello. Tutti loro possono essere titolari. Mi piacciono molto tutti i giocatori portoghesi, anche quelli che non vanno bene. È una battuta, non ho nessun giocatore cattivo qui. La posizione del numero 9? Rimango fedele alle mie idee. Sono contento della prestazione della mia squadra. Siamo stati migliori. Ho diverse soluzioni per giocare in quella posizione".

Infine un messaggio ai tifosi per Le Classique e sulla rivalità PSG-Marsiglia: "Cercheremo di essere all'altezza delle aspettative dei nostri tifosi quando saranno presenti al Parco dei Principi. Non ho mai visto nulla di simile: sono presenti dal primo all'ultimo minuto. Anche noi saremo presenti fino alla fine. PSG-OM come Real-Barcellona a livello di rivalità? Sono partite diverse. Tutti vogliamo vivere questa esperienza. Non posso dire quale sia migliore o peggiore. C'è anche Topuria contro Holloway (UFC), e dovrò accendere entrambi gli schermi per seguirli. Sono a favore di Topuria e del Barça".