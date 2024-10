Marsiglia-Psg in Diretta TV e streaming: dove vedere il big match di Ligue 1

Marsiglia-Psg, dove vedere il big match della nona giornata di Ligue 1 in diretta tv e in streaming. Tutto quello che c'è da sapere su Le Classique francese.

Gennaro Dimonte 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 10:25)

Il big match senza ombra di dubbio della nona giornata di Ligue 1 è quello tra Marsiglia e Paris Saint-Germain. Allo stadio Velodrome andrà in scena una partita tra squadre che sicuramente si giocheranno il titolo fino alla fine. Una sfida storica che mette difronte due club blasonatissimi e con più trofei nel calcio francese. Sfida in programma domenica 27 ottobre alle 20:45.

Marsiglia-Psg: statistiche e precedenti — Marsiglia-Psg si giocherà per la 108esima volta nella storia dal 1973 al 2024. Il Classique del calcio francese regalerà spettacolo visti i momenti di forma delle due squadre. I precedenti dicono 34 vittorie per i padroni di casa, 20 pareggi e 50 successi per i parigini. Le 233 reti totali tra i due club quando si sono affrontati in campionato fanno presagire a una partita ricca di gol ed emozioni.

Per vedere una vittoria dei biancazzurri in casa in Ligue 1 bisogna addirittura andare a ritroso fino al 2011. Secco 3-0 per i ragazzi dell'attuale allenatore della Nazionale, Didier Deschamps. Più recente il 2-1, sempre al Velodrome, negli ottavi di Coppa di Francia, firmato Alexis Sanchez e Ruslan Malinovskyi del 2023.

Marsiglia a quota 17 dopo otto giornate frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. Paris Saint-Germain a 20, tre punti in più dei marsigliesi. Le 21 reti dei padroni di casa e le 25 degli ospiti lasciano presagire a un match divertentissimo dal punto di vista dello spettacolo.

Marsiglia-Psg: dove vederla in tv e streaming — Come detto per Nizza-Monaco, anche la sfida tra Marsiglia e Paris Saint-Germain non sarà possibile vederlo in Italia. Nessuna emittente del nostro Paese ha acquisito i diritti della Ligue 1, in tv e in streaming.