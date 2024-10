Nizza-Monaco: storia di una rivalità tra “popolari” e “borghesi”

Nizza-Monaco, storia di una rivalità tra due città vicinissime accomunate da un'acerrima rivalità in campo e sugli spalti. Dalla Coppa Gambardella all'ispirazione nei film.

Gennaro Dimonte 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 09:41)

Nizza-Monaco sarà tra i match di punta della nona giornata di Ligue 1. Storia particolare, quella di un Derby della Costa Azzurra che accomuna due città divise da soli 20 chilometri. Contrapposizioni sempre più frequenti tra due squadre che, in campo e sugli spalti, danno sempre battaglia e in passato si sono affrontate anche per la conquista del titolo. Ben 124 i match dal 1953 a oggi.

Nizza-Monaco: contrapposizioni e storia — La rivalità tra Nizza e Monaco ha radici lontane e non solo strettamente geografiche. Sono solo 20 i chilometri che dividono queste due splendide località turistiche che spesso uniscono cittadini francesi e italiani. La città nizzarda è diventata transalpina nel 1859, un anno prima dell'Unità d'Italia, e precedentemente faceva parte del territorio piemontese. La decisione dopo l'aiuto della Francia nei confronti del popolo italiano nel Risorgimento contro l'Austria.

Storia per certi versi simile quella dei monegaschi, protetta prima dal Regno di Sardegna poi dal Regno d'Italia. Con l'indipendenza ottenuta nel 1815 dopo il Congresso di Vienna, Monaco è diventato un territorio dal grande appeal turistico sia per gli italiani che per i francesi. Dal 1919, grazie al Trattato di Versailles, passerà sotto la protezione del governo francese.

Gli incidenti nella Coppa Gambardella — Nonostante le due squadre si siano trovate molto frequentemente in Ligue 1, un episodio curioso è avvenuto nella Coppa Gambardella. La competizione dedicata alle formazioni Under 18 e intitolata all'ex Presidente della Federazione francese dal 1949 al 1953 è stata caratterizzata da un momento di tensione nel 2012. In un Nizza-Monaco allo stadio Plaine du Var, oltre mille persone hanno assistito al derby che avrebbe poi portato alla vittoria dei giovani Aquilotti.

Match sospeso dopo dieci minuti per un lancio di fumogeni in campo da parte dei sostenitori nizzardi che hanno causato non pochi problemi all'ordine pubblico. Ospiti, detentori del titolo, battuti ed eliminati con conseguente successo finale del torneo che tanto ha reso orgogliosi i tifosi.

Popolari contro borghesi: il Derby della Costa Azzurra nei film — La sfida tra Nizza e Monaco è stata anche trattata spesso da emittenti televisive e usata come argomento di vari film francesi. Il più celebre è il film comico Le Tuches del 2011. L'attore Jean-Paul Rouve interpreta il gestore di una scuola calcio della Riviera ma passa al Monaco dopo aver vinto 100 milioni di euro alla lotteria.

Nel derby giocato durante la produzione, i monegaschi vengono umiliati 0-7 nel primo tempo ma riescono a ribaltarla incredibilmente 8-7. Nel film, i genitori nizzardi insultano pesantemente i parenti degli avversari, che osservano con stupore. Viene quindi data un'immagine che vede il Nizza come club "popolare" e il Monaco come "borghese".