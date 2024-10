Nizza-Monaco in Diretta TV e Streaming: dove vedere la partita

Nizza-Monaco, dove vedere il Derby della Costa Azzurra in diretta tv e streaming, in programma il 27 ottobre alle 17:00. Nessuna emittente trasmette la Ligue 1 in Italia.

Gennaro Dimonte 25 ottobre - 08:51

Il Derby della Costa Azzurra tra Nizza e Monaco caratterizzerà la nona giornata di Ligue 1. Padroni di casa alla ricerca di una vittoria che, in campionato, manca da tre turni. Ospiti in grandissima forma e al comando della classifica con il Paris Saint-Germain. Dieci i punti di distacco tra due squadre divise da un'accesa rivalità. Il match è in programma domenica 27 ottobre alle 17:00 presso l'Allianz Riviera.

Maghnes Akliouche, attaccante del Monaco (foto presa da suo account instagram ufficiale)

Nizza-Monaco, statistiche e precedenti — Quello tra Nizza e Monaco è il 125esimo Derby della Costa Azzurra. Partita sempre ricca di gol ed emozioni quella tra Aquilotti e Monegaschi. I precedenti dicono 31 vittorie per i padroni di casa, 26 pareggi e 46 vittorie per gli ospiti. 102 i match disputati tra le due formazioni in Ligue 1, di cui l'ultimo terminato 2-3 per il Monaco proprio all'Allianz Arena per 2-3. Decisiva la doppietta dell'ex Juventus Denis Zakaria e la rete di Golovin per i ragazzi di Adi Hutter, espulso Dante per il club allenato tuttora da Farioli.

Nizza che non vince in casa contro gli acerrimi rivali dal 7 marzo 2020, in pieno periodo Covid 19, quando Kasper Dolberg ha fatto impazzire i propri tifosi segnando la rete del 2-1 al 93' e la sua personale doppietta.

Momenti contrapposti per i due club in questa Ligue 1: padroni di casa a dieci punti a metà classifica nonostante la 16 reti messe a segno e le 8 subite. Monaco letteralmente on fire e primo in classifica, in coabitazione con il PSG, a 20 punti. Insieme al Lens, detiene la miglior difesa del campionato con soli 4 gol subiti. Moffi e Ndombele le assenze pesanti per Franck Haise, Balogun e Teze (squalificato) gli indisponibili più importanti per Adi Hutter.

Nizza-Monaco, dove vedere in TV e Streaming — Come già sappiamo da inizio stagione, nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti della Ligue 1 2024-2025. Pertanto Nizza-Monaco del 27 ottobre, alle 17:00, non verrà trasmessa in Italia. Un caso unico, quello del campionato francese, non appetibile secondo i media del nostro Paese.