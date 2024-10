L’ex Nizza Maxime Fleury: “Mia moglie è malata di leucemia, aiutatemi per l’ultima cura”

Maxime Fleury, sua moglie Julia è malata di leucemia. L'appello disperato dell'ex giocatore del Nizza per raccogliere i fondi necessari per le cure. Servono 250 mila euro in totale.

Gennaro Dimonte 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 09:13)

Maxime Fleury, ex giocatore del Nizza, è alle prese con un grave problema che sta vivendo la sua famiglia. Sua moglie Julia è malata di leucemia e sta lottando ogni giorno per evitare il peggio. L'attuale giocatore del Mondercange, Lussemburgo, è riuscito a raccogliere al momento 130 mila euro grazie a una campagna fondi ma non bastano. Servono altri 120 mila e il ragazzo non può permettersi le cure per l'amore della sua vita. "Aiutatemi, è l'ultima occasione", le parole di un ragazzo disperato che sta facendo di tutto per salvare la vita alla sua Julia.

Maxime Fleury e la raccolta fondi per salvare sua moglie Julia — L'ex giocatore del Nizza Maxime Fleury sta vivendo un vero dramma familiare. Sua moglie Julia è malata di leucemia e ha bisogno di cure. Il 29enne francese ha lanciato un appello, anche ai suoi ex compagni, per racimolare i soldi necessari: "Lotterò fino alla fine e sono sicuro che con l'aiuto di tutti ce la faremo. Devo offrire questa possibilità a mia moglie, ogni vostro gesto conterà tantissimo. Aiutatemi vi prego, è l'ultima soluzione che abbiamo". Un appello disperato quello di un ragazzo che non può permettersi i 250 mila euro che servono ma ha già raccolto più della metà.

Tutto è nato dopo il viaggio di nozze in Turchia nel 2022. Julia non stava bene e dopo analisi approfondite si è scoperta una leucemia. Otto mesi di chemioterapia e un trapianto al midollo osseo non sono bastati: "Non mentirò: ho solo un'altra possibilità di salvarla. E' l'ultima che mi è rimasta sulla terra".