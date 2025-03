PSG-OM, Luis Enrique: “E’ stata una settimana grandiosa”

On a presque la L1 en main, un 1/4 de LDC, une demi-finale de CDF. On se prépare pour cela. » pic.twitter.com/v9lFQNWKqM

Il successo sul Marsiglia conferma l’ottimo momento del PSG, che si trova in una fase cruciale della stagione. "È una settimana grandiosa per noi. Abbiamo quasi la Ligue 1 in mano, un quarto di finale di Champions League, una semifinale di Coppa di Francia. Ci stiamo preparando per tutto questo. Giocare in questo stadio, con questi tifosi è fantastico", ha aggiunto Luis Enrique, evidenziando l’ambizione del club parigino su tutti i fronti.