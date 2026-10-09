Quando il PSG era un album di figurine, il caos regnava nello spogliatoio: tuttavia, dopo 10 anni di distanza, le cose potrebbero tornare a posto..
Francia, lo spettacolo della Marsigliese cantata dai tifosi allo Stade de France
Il Paris Saint-Germain è uno dei club più forti dell'intero panorama europeo, anzi forse il più forte. Del resto, i dati vanno dalla parte della squadra parigina considerano le ultime 2 Champions League vinte consecutivamente e gli innumerevoli campionati nazionali portati a casa. Il merito di questa incredibile ascesa va dato sì alla proprietà qatariota capace di spendere cifre astronomiche, ma va soprattutto al duo Campos-Luis Enrique. I due hanno contribuito ad elevare lo status del PSG, convertendo le ampie spese investite in risultati concreti, senza più sperpero di soldi.L'addio del periodo delle grandi stelle (Messi, Neymar Jr, Mbappé...) ha portato una nuova aria a Parigi: sono arrivati giocatori un pochino meno forti in valore assoluto ma più funzionali all'idea di calcio del mister spagnolo, soprattutto sulla fase di non possesso. Di quella vecchia idea di PSG edonista, si ricordano soprattutto i disastrosi risultati in Champions League e il clima tutt'altro che disteso spogliatoi. Una qualità che si può trovare in questo momento nella capitale francese.
Aurier e il caso BlancNella stagione 2015-16, un grosso caso scosse l'ambiente del PSG. Il terzino ivoriano Serge Aurier si scagliò duramente ("È un codardo") contro il suo allenatore Laurent Blanc in una diretta del social Periscope. Il calciatore venne sospeso per due mesi ma l'allenatore non fu comunque contento della difesa fatta dalla dirigenza nei suoi confronti. Così, Aurier, attuale tecnico dell'U15 del Lens, è ricomparso su Canal+ dopo 10 anni per chiedere scusa a Laurent Blanc.
In un clima ambiguo, dove la linea tra verità e ironia si era fatta particolarmente sottile, l'ex difensore del PSG ha così detto: "Caro Laurent, se solo potessi sapere quanto mi pento di quello che ti ho detto. Non intendevo neanche una parola. Possiamo parlarne davanti a un caffé? Ti invito con piacere. Ti prego di perdonarmi".
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