Il Paris Saint-Germain è uno dei club più forti dell'intero panorama europeo, anzi forse il più forte. Del resto, i dati vanno dalla parte della squadra parigina considerano le ultime 2 Champions League vinte consecutivamente e gli innumerevoli campionati nazionali portati a casa. Il merito di questa incredibile ascesa va dato sì alla proprietà qatariota capace di spendere cifre astronomiche, ma va soprattutto al duo Campos-Luis Enrique. I due hanno contribuito ad elevare lo status del PSG, convertendo le ampie spese investite in risultati concreti, senza più sperpero di soldi.

🚨 𝗡𝗘𝗪: TEN YEARS after publicly insulting former PSG manager Laurent Blanc during a Periscope livestream, Serge Aurier has issued a heartfelt apology.



Back in 2016, Aurier called Blanc a f*gg*t and claimed he was controlled by Zlatan Ibrahimović.



The scandal led to Aurier… pic.twitter.com/040ocHcox9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 9, 2026

Aurier e il caso Blanc

L'addio del periodo delle grandi stelle (Messi, Neymar Jr, Mbappé...) ha portato una nuova aria a Parigi: sono arrivati giocatori un pochino meno forti in valore assoluto ma più funzionali all'idea di calcio del mister spagnolo, soprattutto sulla fase di non possesso. Di quella vecchia idea di PSG edonista, si ricordano soprattutto i disastrosi risultati in Champions League e il clima tutt'altro che disteso spogliatoi. Una qualità che si può trovare in questo momento nella capitale francese.Nella stagione 2015-16, un grosso caso scosse l'ambiente del PSG. Il terzino ivorianosi scagliò duramente ("È un codardo") contro il suo allenatorein una diretta del social Periscope. Il calciatore venne sospeso per due mesi ma l'allenatore non fu comunque contento della difesa fatta dalla dirigenza nei suoi confronti. Così, Aurier, attuale tecnico dell'U15 del Lens, è ricomparso su Canal+ dopo 10 anni per chiedere scusa a Laurent Blanc.

ISTANBUL, TURCHIA - 29 FEBBRAIO: Serge Aurier del Galatasaray osserva il gioco durante la partita di Coppa di Turchia (Ziraat Turkish Cup) tra Galatasaray e Fatih Karagumruk al Rams Park, il 29 febbraio 2024 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

In un clima ambiguo, dove la linea tra verità e ironia si era fatta particolarmente sottile, l'ex difensore del PSG ha così detto: "Caro Laurent, se solo potessi sapere quanto mi pento di quello che ti ho detto. Non intendevo neanche una parola. Possiamo parlarne davanti a un caffé? Ti invito con piacere. Ti prego di perdonarmi".