PSG, Vitinha provoca il Chelsea: “È stato più facile di quanto pensassi”

Il centrocampista portoghese ha elogiato la sua prestazione contro il Chelsea negli ottavi di finale di Champions League e adesso testa al prossimo impegno

Mattia Celio Redattore 18 marzo - 12:27

Operazione "vendetta" compiuta. Il PSG espugna lo Stamford Bridge, si porta a casa la qualificazione ai quarti di finale e, soprattutto, vendica la sconfitta subìta contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club lo scorso luglio. La squadra di Luis Enrique continua così il cammino verso Budapest e ora aspetta di conoscere il prossimo avversario. Dopo la partita è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Vitinha.

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PSG, Vitinha esulta e provoca il Chelsea: "Diamo a Cesare quello che è di Cesare" — Una sfida senza storia quella andata in scena ieri sera allo Stamford Bridge. Reduce dal 5-2 del Parco dei Principi, il PSGinfligge al Chelsea un altro pesante KO: un 3-0 che di fatto qualifica i campioni in carica ai quarti di finale. Un risultato che, unito a quello dell'andata, porta ad un complessivo di 8-2 per la squadra di Luis Enrique. Divario che pochi si sarebbero aspettati e che evidenzia la netta superiorità del club francese. E' quello che ha detto Vitinha al termine della partita.

"Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, e noi ce lo siamo meritati, sia qui che a Parigi - ha dichiarato il centrocampista portoghese - Il risultato è un po' indulgente e dà l'impressione che sia stata più facile di quanto non sia stata in realtà. Sapevamo cosa dovevamo mettere in pratica, ma sapere e fare sono due cose diverse. Non è stato facile, ma lo abbiamo fatto in modo spettacolare". Parole che forse sanno un po' di provocazione ma il risultato complessivo non lascia dubbi.

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PSG che ora attende il suo prossimo avversario per la strada verso Bucarest. Qualunque esso sarà, come Vitinha ha dichiarato, la squadra si farà trovare pronta: "Non ho preferenze, saremo preparati. Dobbiamo festeggiare e goderci questo momento perché presto giocheremo in campionato e dovremo concentrarci su un'altra competizione. Siamo ai quarti di finale".

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