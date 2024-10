PSV dieci e lode: un inizio stagione da incorniciare!

PSV a valanga in Olanda. La squadra dell'ex conoscenza del Napoli Hirving Lozano si sta imponendo significativamente in Eredivisie. Oggi, contro lo Zwolle, è arrivato un sonoro 6-0 con le reti Pepi, Lang, Tilman, Bakayoko e anche un autogol di Schendelaar. Il PSV ha così raggiunto la decima vittoria in campionato su dieci partite, e può dunque vantare un punteggio pieno con 30 punti in classifica.