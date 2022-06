Qatar, traffico aereo mondiale: quasi 10 milioni di passeggeri…

Si evidenziano, poi, due tipi di stime: alcune "conservative" e altre più "ottimistiche" sul traffico passeggeri. Le prime collocano la cifra a 34 milioni, mentre le seconde a 36 milioni. Il documento sottolinea che l'aumento più notevole dei viaggiatori si vedrà nel bimestre in cui si disputeranno i Mondiali, che si svolgeranno tra novembre e dicembre. Solo in quel periodo si stima che transitino tra 7,13 e 8,9 milioni di passeggeri in questo Paese di appena tre milioni di abitanti.

Il Qatar ha una delle compagnie aeree più importanti al mondo, Qatar Airways, e per la Coppa del Mondo ha firmato diversi accordi con altre compagnie come FlyDubai, Kuwait Airways, Oman Air e Saudia, in modo che i fan abbiano più opzioni per andare in questo piccolo emirato del Vicino Oriente. Le autorità locali stimano che circa 1,2 milioni di spettatori affluiranno in Qatar durante i Mondiali, per i quali sono stati spesi un totale di 5,76 miliardi di euro solo per la costruzione degli stadi.