Qualcosa è cambiato: adesso i Rangers sono sfavoriti nel derby con il Celtic

Il Celtic medita la grande rivincita dopo le delusioni della scorsa stagione: appuntamento domenica sul campo dei Rangers

Nello scorso campionato, i Rangers avevano vinto il campionato ottenendo solo risultati positivi nei derby con il Celtic: due vittorie, per 1-0 e 2-0, e un pareggio 1-1 a titolo ormai assegnato. Ma, pochi mesi dopo, sembra cambiato il mondo. E' opinione diffusa a Glasgow che se i Rangers ripetono la loro esibizione poco brillante contro l'Alashkert in Armenia in Europa League anche domenica, allora per loro potrebbero essere sono guai nell'Old Firm derby.

Gli uomini di Steven Gerrard si sono assicurati il loro posto nella fase a gironi di Europa League con un pareggio per 0-0 in Armenia contro l'Alashkert (1-0 complessivo), che però è rimasto in dieci nel primo tempo. Alfredo Morelos ha sprecato tre grandi occasioni nel corso dei 90 minuti e Joe Aribo ha colpito due volte il palo. Ma i Rangers non si sono coperti di gloria con la prestazione e l'esperto commentatore della BBC Richard Foster pronostica la vittoria del Celtic nello scontro di Premiership di domenica: "Se i Rangers giocheranno così, domenica il Celtic segnerà quanto vuole, penso", ha detto. "Probabilmente il caldo ha giocato un ruolo importante, ma i Rangers non sono mai riusciti a giocare il loro gioco normale, con il loro pressing e la loro intensità".