Quando di notte il nasello apre le ali…: al Lorient il derby bretone

"Il nasello è un pesce marino, che vive a grandi profondità, fino a 1.000 metri. Torna in superficie solo di notte. E a volte apre le ali". Così ha scritto il profilo Instagram del Lorient subito dopo il derby vinto sul Rennes...In effetti quelli del Lorient sono i Les Merlus, i naselli...

L'attaccante nigeriano Moffi è stato escluso dalla squadra nelle ultime due partite dopo essere stato collegato a un trasferimento a Marsiglia o al Nizza prima della chiusura della finestra di mercato di gennaio. Il difensore Montassar Talbi ha portato in vantaggio di testa il Lorient al 13esimo minuto e un bel tiro del centrocampista Théo Le Bris ha segnato il 2-0 al minuto 31. Flavien Tait ha accorciato le distanze per per il Rennes, che aveva battuto la capolista PSG nel turno precedente di Ligue 1