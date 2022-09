Quando Maradona giocò a futsal per 5 ore di fila: era il 1991, in Italia l’accusa era doping…

Sergio Batista, campione del mondo con l’Argentina nel 1986 e compagno di squadra del Diez, ha raccontato i dettagli di quando ha ricevuto da Diego la richiesta a sorpresa di giocare una importante partita ufficiale di futsal, nel 1991

Davide Capano

Nel 1991 Diego Maradona subì la sua prima sospensione per doping. È stata una pausa nella carriera del Diez, che voleva tornare più bello che mai. Per questo, per non perdere il ritmo e continuare a tenersi in forma, chiese a Sergio Batista di portarlo a giocare una finale di futsal a Buenos Aires col Club Social y Deportivo Parque contro Sarmiento de Olivos.

Il Checho Batista era presente all’Estadio Mary Terán de Weiss dove si è disputata la Finalissima di futsal e, dialogando pochi giorni fa con DeporTV, ha rivissuto quel momento indimenticabile: “Mangiavamo a casa e io giocavo a calcetto. Ha scoperto che avevamo una finale e mi ha detto che voleva giocare. Ho colto l’occasione per vedere se lo avrebbero lasciato giocare perché squalificato e ha giocato. Lo stadio Parque era pieno, la partita è durata cinque ore contro Sarmiento de Olivos che ha giocato molto bene”.

Poi ha aggiunto: “La gara è durata cinque ore perché ogni volta che lui segnava un gol entrava gente. Ci sono voluti quindici minuti per far uscire le persone accanto a lui. È stato un bel momento con Diego”. Dall’account di “Futbolistas Argentinos por el Mundo” hanno condiviso alcuni video che Santiago Ojoli ha caricato su un gruppo Facebook di ex giocatori FAFI (BabayFutbolin Argentina).

Il Parque non è stato l’unico impianto ad avere il lusso di ospitare Diego. Sempre nel 1991, Maradona ha giocato per il Club Deportivo San Vicente, che ha caricato la foto di copertina della giornata sui social, col Pibe de Oro con la maglia della Sampdoria. “Tanti sono i soci e vicini di casa che ricordano con emozione quel giorno con Diego”, ha scritto in un post la società su quell’amichevole.