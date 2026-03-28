Kulusevski e il suo calvario

Classe 2000 e giovane talento della Svezia. Kulusevski lo conosciamo bene in Italia: ha giocato con la maglia del Parma, dove ha disputato una ottima stagione agli ordini di D'Aversa nel 2019-2020, e poi alla Juventus. Con la Vecchia Signora, però, non è riuscito ad incidere più di tanto e dopo due stagioni, nel 2022, è stato ceduto al Tottenham. Kulusevski si è infortunato nella scorsa stagione, nel corso di una partita contro il Crystal Palace: lesione alla rotula destra. Dall'11 maggio 2025 lo svedese non ha più visto il campo e al momento non sembra in grado di farlo. Il calciatore sta ancora affrontando tanto lavoro di recupero ma, come ha dichiarato lui stesso a ViaPlay, che siamo ormai alla fine: "Vedo la luce e mi sento molto meglio. Mi sono sottoposto ad un piccolo intervento, il problema è stato individuato e risolto. Forse a causa di cose che non si verranno a sapere perché, alla fine della giornata, è solo Dio che decide e nessun altro".