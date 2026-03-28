derbyderbyderby calcio estero Quasi un anno lontano dal campo, Kulusevski non molla: “Vedo la luce, tornerò più forte”

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Quasi un anno lontano dal campo, Kulusevski non molla: “Vedo la luce, tornerò più forte”

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Nonostante i dubbi sul suo percorso di recupero il calciatore è positivo e sente di avvicinarsi alla fine
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

L'ex Juventus Dejan Kulusevski, ora in forza al Tottenham, sta vivendo un vero e proprio calvario. Lo svedese non scene in campo dal maggio 2025 a causa di un problema alla rotula. Il ritorno in campo si avvicina, lo ha detto lui stesso a Viaplay dal ritiro della sua nazionale: "Vedo la luce e mi sento molto meglio".

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Kulusevski e il suo calvario

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Classe 2000 e giovane talento della Svezia. Kulusevski lo conosciamo bene in Italia: ha giocato con la maglia del Parma, dove ha disputato una ottima stagione agli ordini di D'Aversa nel 2019-2020, e poi alla Juventus. Con la Vecchia Signora, però, non è riuscito ad incidere più di tanto e dopo due stagioni, nel 2022, è stato ceduto al Tottenham. Kulusevski si è infortunato nella scorsa stagione, nel corso di una partita contro il Crystal Palace: lesione alla rotula destra. Dall'11 maggio 2025 lo svedese non ha più visto il campo e al momento non sembra in grado di farlo. Il calciatore sta ancora affrontando tanto lavoro di recupero ma, come ha dichiarato lui stesso a ViaPlay, che siamo ormai alla fine: "Vedo la luce e mi sento molto meglio. Mi sono sottoposto ad un piccolo intervento, il problema è stato individuato e risolto. Forse a causa di cose che non si verranno a sapere perché, alla fine della giornata, è solo Dio che decide e nessun altro".

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Il ritorno in campo

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Ma quando il giocatore degli Spurs potrà effettivamente giocare? Non ci sono date precise, non ci sono indicazioni. In questo momento Kulusevski è al seguito della Nazionale Svedese che si giocherà lo spareggio per andare al Mondiale con la Polonia di Lewandoski. Dejan è positivo. Lo è per la partita della Svezia, "Ho davvero un buon presentimento sul match con la Polonia e sui Mondiali", e sul suo futuro: "Ora si tratta solo, con calma e costanza, di tornare in campo. Non sarà più lo stesso giocatore di prima, sarò più forte, più intelligente e migliore per i miei compagni di squadra". Nel ritiro, però, con i compagni di squadra l'ex Parma è stato visto zoppicare.

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Kulusevski contro Bernardo Silva del City. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

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