Questi sono i vostri…pannolini: così la contestazione dei tifosi del Rapid Bucarest ai giocatori

Il Rapid Bucarest, reduce da due ko in partite chiavi nella lotta per la promozione in prima divisione, provoca la rabbia dei tifosi che invitano i giocatori a non farsela sotto…

Davide Capano

Il Rapid Bucarest, club attualmente in Liga II (Serie B della Romania), ha perso due incontri importanti (contro Unirea Slobozia e Csikszereda) nella lotta per la promozione nella massima serie. La squadra guidata da Mihai Iosif è ora undicesima in classifica e le ultime prestazioni della squadra hanno causato il malcontento dei tifosi. Per rimproverarli per le loro performance, i supporter si sono presentati al centro di allenamento e hanno affisso due striscioni e una serie di fotografie di ciascuno dei calciatori con dei pannolini, per invitarli a non “cag**** addosso” negli ultimi due match in cui si giocheranno la Serie A.

Gli amaranto hanno totalizzato 27 punti dopo 17 gare e sono a cinque punti dalla capolista Politehnica Timişoara. Il Rapid ha conquistato 3 titoli nazionali nel corso della sua storia e ora cerca velocemente di tornare ai massimi livelli, dopo aver dichiarato bancarotta nel 2016 ed esser ripartito dalla quinta divisione del calcio rumeno.