Quinta serie olandese: il terzo portiere, grassottello, tiene il grande Ajax sull’1-1…

Prima amichevole stagionale per i Lancieri e sorprendente pareggio con i dilettanti del Kvv Quick'20 che negli ultimi venti minuti hanno schierato in porta il non proprio longilineo Sander Vis

Davide Capano

L’Ajax ha pareggiato a sorpresa nell’amichevole giocata martedì a Oldenzaal col Kvv Quick'20, piccolo club della Zaterdag Tweede klasse, quinto livello del calcio olandese. I ragazzi di mister Erik ten Hag hanno fatto 1-1, con gol di Kudus e sono stati raggiunti da Issy Wevers per il team della provincia di Overijssel.

I Lancieri avevano grandi assenze. Tra i volti più noti presenti solo Tadic, Neres e Haller, con solo tre sedute di allenamento nelle gambe. Al gruppo devono ancora aggregarsi Stekelenburg, Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Blind, Klaassen e Antony.

La copertina però, come scrive la pagina Facebook “Il Calcio Olandese”, è tutta per Sander Vis, terzo portiere del Quick'20, entrato in campo per gli ultimi venti minuti di gara e capace di mantenere la porta inviolata nonostante un fisico non propriamente da calciatore professionista. Con lui in porta, però, è arrivato lo storico gol del pari contro i Campioni d’Olanda.