Dopo una stagione da sogno sotto la guida di Roberto De Zerbi, il centrocampista francese non ha assolutamente ragione di voler lasciare l'OM

Luca Paesano Redattore 9 agosto - 19:59

Tra i grandi protagonisti del Marsiglia di Roberto De Zerbi c'è sicuramente Adrien Rabiot. Nove gol e cinque assist in questo campionato per l'ex Juventus, che sotto la guida del tecnico italiano ha vissuto la sua miglior stagione della carriera dal punto di vista realizzativo. Una annata che inevitabilmente ha attirato su di lui le attenzioni di diverse squadre in questo mercato.

Rabiot rivela: "Mi hanno cercato diverse squadre" — Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan, dove avrebbe ritrovato in panchina Max Allegri. Nel corso di un'intervista rilasciata a La Provence, Adrien Rabiot ha svelato di aver avuto le idee chiarissime per questa sessione di mercato e di non aver mai preso in considerazione nessuna offerta. "Non potrei immaginare di andarmene in un momento in cui penso che il meglio stia arrivando. Abbiamo messo in atto qualcosa con l'allenatore, lo staff e tutte le persone che lavorano nel club. Voglio essere parte di ciò che verrà dopo", ha spiegato senza troppi giri di parole il centrocampista.

"Sono venuti dei club, ma ho dato la mia parola al presidente, a Medhi (Benatia, ndr) e siamo rimasti fedeli a quella parola. C'erano club con offerte allettanti, ma non è questo che mi attrae", ha rivelato Rabiot sulle diverse avance avute nelle ultime settimane. Al Marsiglia, d'altronde, ha vissuto una stagione da sogno e ha motivo di credere che possa ripetersi.

Infine, un passaggio anche sulle ambizioni che, dal suo punto di vista, la formazione di De Zerbi può avere per questa stagione. Innanzitutto qualificarsi alla prossima Champions League, ma anche e soprattutto provare ad avvicinarsi al Paris Saint Germain:"C'è ovviamente un divario tra il budget colossale del PSG e quello dell'OM, ma nel calcio non è tutto.Non farò grandi discorsi e non racconterò bugie, ma l'obiettivo è ridurre il divario tra loro e noi "