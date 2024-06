Il Barcellona B rimane saldamente nelle mani di Rafael Márquez . Il 45enne ex difensore messicano ha rinnovato per un'altra stagione e, dunque, guiderà la seconda squadra blaugrana anche l'anno prossimo. Il suo nome era finito sul taccuino del Barcellona come possibile successore di Xavi. A guidare la prima squadra, però, ci sarà l'ex Bayern Monaco Hans-Dieter Flick. E così Rafael Márquez può continuare la sua avventura con la formazione B.

Rafael Márquez, c'è il rinnovo

Rafael Márquez era in scadenza di contratto con il Barcellona B. L'ottimo lavoro svolto dal 45enne tecnico messicano ha convinto tutti in Catalogna, tanto che è stato ufficializzato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2025. L'ex difensore di Monaco, Barcellona, New York Red Bulls, Club Leon, Hellas Verona e Atlas ha condotto la formazione B blaugrana per due volta ai playoff di in Primera Federación RFEF, la terza divisione del campionato spagnolo.