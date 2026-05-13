Rafael Nadal ha deciso di intervenire personalmente per mettere fine alle voci che lo volevano coinvolto nelle prossime elezioni presidenziali del Real Madrid. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, l’ex numero uno del tennis mondiale ha chiarito di non avere alcuna intenzione di candidarsi o sostenere progetti alternativi all’attuale dirigenza guidata da Florentino Perez. Le indiscrezioni erano nate dopo la conferenza stampa con cui Perez aveva annunciato ufficialmente l’apertura del processo elettorale del club blanco, alimentando rumors attorno a possibili figure simboliche del madridismo. Tra queste era emerso anche il nome di Nadal, tifoso storico del Real Madrid. Intanto, in Spagna continua a circolare con insistenza la candidatura dell’imprenditore valenciano Enrique Riquelme.

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Rafael Nadal spegne i rumors sul Real Madrid : “Nessuna candidatura”

Con il suo intervento pubblico,ha voluto spegnere rapidamente ogni speculazione sul suo possibile ingresso nella corsa alla presidenza del Real Madrid. Il campione maiorchino, da sempre legato sentimentalmente al club blanco, ha ribadito di non essere interessato ad assumere alcun ruolo nella futura governance madridista, prendendo le distanze sia da una candidatura personale sia da eventuali movimenti alternativi all’attuale gestione. Le voci sul suo coinvolgimento erano aumentate nelle ore successive all’annuncio ufficiale disull’avvio del processo elettorale, un passaggio che ha immediatamenteilattorno ai possibili nomi capaci di raccogliere consenso nell’ambiente madridista.

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Nonostante la smentita di Nadal, il clima elettorale attorno al Real Madrid continua però a crescere. In particolare, in Spagna viene indicato con sempre maggiore insistenza il nome di Enrique Riquelme, imprenditore valenciano che starebbe valutando seriamente la possibilità di candidarsi alla presidenza del club. Per il momento non esistono ancora conferme ufficiali, ma la sua eventuale discesa in campo rappresenterebbe la prima vera alternativa alla leadership di Florentino Perez.

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