Raith Rovers, Liam Dick rinnova. E il club lo annuncia così: “Dick extension”. L’ironia social

Tempo di rinnovi in casa Raith Rovers, club della città di Kirkcaldy, ora che si è chiusa la stagione regolare in Scottish Championship, la seconda divisione del campionato di calcio scozzese. I Rovers, che in questa stagione hanno chiuso al settimo posto in classifica su dieci squadre partecipanti, hanno iniziato a porre le basi di quella che sarà la rosa per la prossima annata calcistica.