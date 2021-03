C’era una volta il “nuovo Giggs” che sognava con CR7: grave infortunio, ora imprenditore milionario

Calliste era “il nuovo Ryan Giggs” e si allenava con Cristiano Ronaldo, ma a causa di un infortunio dovette ritirarsi a 24 anni. Ora è diventato un uomo d’affari milionario grazie agli orologi di lusso

La storia di Ramon Calliste nasconde un passato molto particolare perché, prima di diventare un uomo d’affari miliardario di grande successo, aveva un futuro promettente come calciatore e giocava con… Cristiano Ronaldo. Tuttavia, un infortunio all’età di 24 anni lo ha portato via per sempre dai campi di gioco. Quando militava nelle giovanili del Manchester United, il gallese ha condiviso diverse sessioni di allenamento con la squadra guidata da Sir Alex Ferguson nella stagione 2004-05. All’epoca c’erano Río Ferdinand, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy e Gerard Piqué, oltre alla stella portoghese.

Talmente buone erano le prestazioni di Ramon che venne soprannominato “il nuovo Ryan Giggs”, ma la sua carriera è stata macchiata da uno stop forzato. Dopo non aver trovato spazio nei Red Devils, è andato al Liverpool, dove si distinse nel team riserve. Poi, prima di approdare in prima squadra, l’esperienza allo Scunthorpe United per accumulare minuti nel 2006. Fu lì che durante una partita amichevole si lussò la caviglia, rompendosi i legamenti e non riprendendosi più. Nel 2001 era stato inserito nella lista dei migliori giovani calciatori stilata da Don Balón.