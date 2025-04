Niente da fare per Aaron Ramsey, chiamato per tentare di salvare il suo Cardiff City in Championship. La squadra gallese, con il pareggio di oggi contro il West Bromwich Albion, è retrocessa in League One, l'equivalente della nostra Serie C

Ramsey non basta, il Cardiff sprofonda nella Serie C britannica — Chiamato per tentare di risollevare le sorti di una squadra già in crisi nera, Aaron Ramsey, ex giocatore dell'Arsenal, ma anche della Juventus con la quale ha vinto uno scudetto, non è riuscito nell'impresa e la società gallese è ufficialmente retrocessa in League One. L'ultima giornata, ironia della sorte contro il club allenato da Jack Wilshere, suo ex compagno di squadra nei Gunners, sarà inutile per Ramsey e il suo Cardiff ormai matematicamente troppo distante. Si trattava di un'esperienza ibrida per Ramsey che, in queste due gare finora alla guida del Cardiff City, ha agito da giocatore ed allenatore raccogliendo due punti con due pareggi.

Un ruolino, almeno in attesa dell'ultima gara, senza sconfitte, ma senza neanche vittorie, fondamentali in questo momento delicatissimo della stagione.

Full time.

Today’s result confirms that the Bluebirds will compete in League One for the 2025/26 season.#CityAsOne | @quinnbetpic.twitter.com/IxYbrRJecT

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) April 26, 2025

Dopo l'esonero di Omer Riza, Ramsey aveva raccolto un'eredità complicata da gestire con il Cardiff, in una situazione di classifica decisamente difficile e, neanche un professionista della sua esperienza internazionale, è riuscito a raddrizzare la barca del club gallese.