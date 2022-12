Rapid Bucarest, Ionita sbaglia il rigore e Mutu lo sgrida: “Devi svegliarti”

Con i tifosi del Petrolul di Ploiesti (nella foto i tifosi ospiti alla stazione di Bucarest) che hanno creato un clima molto caldo, il Rapid Bucarest ha battuto 3-1 gli avversari in una gara del campionato rumeno.

Le dichiarazioni di Mutu dopo la partita col Petrolul: "È stata una partita intensa. Avremmo potuto semplificare le cose nel primo tempo se avessimo segnato con il rigore di Alexandru Ioniță, poi, nella fase successiva, siamo stati fortunati. Non ho niente contro di lui, i rigori sono sbagliati, ho passato anche io una cosa del genere. Non ho avuto molto tempo per pensare al rigore sbagliato da Ionita. Gli ho detto al 70esimo minuto che dovrebbe svegliarsi".