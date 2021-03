Rapid Vienna, 0-0 nel derby: all’asta le maglie di Kranjcar per le vittime del terremoto in Croazia

Il 332esimo Derby di Vienna tra Austria Vienna e Rapid Vienna si è concluso con un pareggio a reti inviolate. Dopo questo pareggio, il Rapid è ora a cinque punti dalla capolista Salisburgo. Austria invece ottavo in classifica a 25 punti

Il 332esimo Derby di Vienna non passerà alla storia solo per il risultato a reti inviolate. A causa dello 0-0, le possibilità dell'Austria di entrare nei primi 6 sono diminuite, ora è necessario un miracolo calcistico nei restanti due turni. Il Rapid, invece, ha perso terreno contro il Salisburgo ed è a cinque punti dal leader. Prima della partita, l'Austria ha ricordato leggenda del Rapid Zlatko Kranjcar, ex bomber croato ed ex tecnico della squadra austriaca. Il Rapid è arrivato allo stadio con il lutto al braccio e i maglioni del riscaldamento con il messaggio "Grazie, Zizo" saranno venduti all'asta per i soccorsi dopo il terremoto nella patria di Kranjcar, la Croazia.