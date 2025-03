Rashford, frecciata allo United: “All’Aston Villa sono migliorato”

L'attaccante inglese ha paragonato la sua esperienza attuale con quella passata

Federico Grimaldi 31 marzo - 12:25

Rashford, dopo tanti anni di carriera con la maglia del Manchester United, sta trovando nuova vita a Birmingham, con la maglia dell'Aston Villa. Dopo un difficile periodo iniziale, sembra essersi preso i tifosi. Nell'intervista rilasciata nel post-partita contro il Preston ha lanciato chiari segnali sulla sua passata esperienza con i Red Devils paragonandola a quella attuale con i Villans.

Un nuovo Rashford — Il Rashford che stiamo ammirando in queste ultime partite è di gran lunga superiore a quello visto negli ultimi anni con lo United. Dopo un inizio di carriera, che ne preannunciava un futuro brillante, l'inglese si è un po' perso e si è ritrovato più volte in panchina che sul campo. Soprattutto, l'ultima gestione Amorim, ha interrotto il rapporto d'amore tra l'inglese ed il Manchester. Ora però, sembra aver trovato nuovamente il sorriso e, gran parte del merito, va dato al suo nuovo allenatore, Emery. Lo spagnolo sta dando carta bianca all'attaccante e lo ha immesso in un sistema di gioco che ne esalta le qualità. Dopo alcuni assist serviti, sta finalmente trovando anche la via del gol. La doppietta nell'ultima partita, ha permesso all'Aston Villa di avanzare alla semifinale di Fa Cup. I Villans sono ancora in gioco su tutti i fronti ed ora possono contare su un Rashford in più e non è poco.

🚨🗣️ | Marcus Rashford:

"I missed a lot of football before joining up with them [Aston Villa]. My body feels good and I'm enjoying my football for now." pic.twitter.com/WIg1o2K5ke

Il rapporto difficile con Amorim — Il rapporto tra Rashford e lo United non si è concluso nel migliore dei modi. La colpa si può addossare ad una cattiva gestione dell'attuale allenatore dello United: Ruben Amorim. Il portoghese ha detto più volte che l'inglese non stava dando il meglio e che preferiva portare in panchina, un allenatore dei portieri piuttosto che lui. Parole pesanti per uno degli ultimi uomini simbolo di questa squadra. Da lì, la definitiva rottura e l'inglese, ora, sta iniziando a togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Mi sento più in forma e gioco meglio a calcio da quando sono qui. Ho saltato molte partite prima di unirmi a loro. Ma mi sento bene e per ora mi diverto ", così Rashford alla BBC. Ha poi aggiunto: "Il nostro obiettivo è affrontare ogni partita con il massimo impegno, un passo alla volta. Siamo una squadra molto ambiziosa, vogliamo vincere e arrivare lontano in tutte le competizioni, puntando anche a risalire tra le prime quattro posizioni". Ora l'attaccante inglese ha ritrovato il sorriso e non ha nessuna intenzione di smettere.