Dopo la convincente vittoria per 3-0 del Beşiktaş contro l’Alanyaspor, che ha garantito la qualificazione alla semifinale di coppa, un episodio curioso ha attirato l’attenzione tanto quanto il risultato sul campo. Al termine della partita, mentre i giocatori festeggiavano sotto il settore dei tifosi, l’esterno kosovaro Milot Rashica si è avvicinato alle tribune con l’intenzione di regalare la propria maglia alla moglie, presente sugli spalti. Un gesto affettuoso e ormai consueto nel calcio moderno, che però si è trasformato in una scena inaspettata.

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Rashica lancia la maglia ma spunta un bambino, il video che sta spopolando il web

Un bambino, approfittando del momento di distrazione, ha intercettato il lancio della maglia e l’ha afferrata al volo, per poi darsi immediatamente alla fuga tra gli spalti. La scena ha suscitato prima sorpresa e poi risate tra i presenti, con Rashica stesso che non ha potuto fare altro che sorridere di fronte all’accaduto. Il piccolo tifoso, visibilmente entusiasta, è riuscito a dileguarsi con il prezioso “trofeo”, trasformando un semplice gesto in un ricordo indimenticabile.

Beşiktaş'ın maçına gelen küçük bir çocuk, Rashica'nın maç sonu eşine fırlatmak istediği formayı kapıp kaçtı.pic.twitter.com/GNSq3dFhr2 — Denge+ (@dengeplus) April 23, 2026

L’episodio è rapidamente diventato virale sui social, dove molti tifosi hanno commentato con ironia e simpatia la prontezza del bambino. Un momento leggero, capace di spezzare la tensione agonistica e ricordare quanto il calcio sappia ancora regalare spontaneità e umanità.

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In chiusura, vale la pena soffermarsi proprio su Rashica: qualche anno fa era considerato un vero e proprio wonderkid, uno dei talenti più promettenti del panorama europeo. Pur non avendo forse mantenuto tutte le aspettative iniziali, resta un giocatore di qualità e esperienza, capace di incidere in partite importanti, come dimostrato anche in questa recente vittoria del Beşiktaş.

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