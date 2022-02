Raul: “Quando il Real mi ha convocato la prima volta, papà non riusciva a deglutire…”

Il mito madridista svela nella docuserie Amazon Prime Video “Real Madrid, la leyenda blanca” il suo debutto in prima squadra e l’aneddoto col padre a tavola

Raúl González Blanco è una delle grandissime leggende del Real Madrid. Simbolo di quella figura di centravanti puro che garantisce il gol e portatore di tanta gioia ai tifosi delle merengues, in un’intervista per la docuserie Amazon Prime “Real Madrid, la leyenda blanca”, il 44enne, oggi tecnico del Real Madrid Castilla, ricorda il giorno in cui gli è stato detto che avrebbe viaggiato per la prima volta con “i grandi”.