Dalla Germania: Raúl potrebbe diventare l’allenatore dello Schalke 04

L'ex capitano del Real Madrid è un'obiettivo del club tedesco, che milita nella Serie B tedesca.

Jacopo del Monaco 5 marzo - 14:43

Raúl, leggenda del Real Madrid, attualmente allena il Castilla, seconda squadra dei Blancos che gioca in Primera Federación (terza divisione spagnola). L'ex capitano dei Merengues (meringhe), però, potrebbe allenare in Germania la prossima stagione: su di lui c'è lo Schalke 04, che milita in 2. Bundesliga, cioè la Serie B tedesca.

Raúl potrebbe diventare l'allenatore dello Schalke 04 Berlino, Germania - 21 maggio 2011: Raúl tiene in mano la Coppa di Germania vinta contro il Duisburg. (Foto di Lars Baron/Bongarts/Getty Images) Come riportato dal giornale tedesco Bild, dalla prossima stagione Raúl potrebbe diventare l'allenatore dello Schalke 04. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno a Gelsenkirchen, visto che ha giocato lì dal 2010 al 2012, dopo aver passato 18 anni, tra settore giovanile e prima squadra, al Real Madrid. In quelle 2 stagioni, i Königsblauen (Blu reali) vinsero la Coppa e Supercoppa tedesca e raggiunsero la semifinale di Champions League 2010/11, uscendo contro il Manchester United.

La dirigenza tecnica del club tedesco ha già provato ad ingaggiare Raúl, il quale avrebbe rifiutato per continuare la sua esperienza col Castilla. Egli, però, non ha mai chiuso le porte ad una possibilità di allenare il Germania. L'ex attaccante spagnolo è l'obiettivo dei Knappen (Minatori) in caso di addio di Kees van Wonderen. L'avventura del tecnico olandese potrebbe finire, visto che lo Schalke è 12° in classifica con 30 punti, a -11 dalla zona promozione.