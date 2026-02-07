derbyderbyderby calcio estero Rayo Vallecano-Oviedo rinviata per “preservare l’integrità fisica dei giocatori”

Rayo Vallecano-Oviedo rinviata per “preservare l’integrità fisica dei giocatori”

La partita doveva giocarsi alle ore 14:00 di oggi, ma intorno alle 10:00 è arrivato il comunicato dello spostamento a data da destinarsi
Filippo Montoli
L'anticipo delle 14:00 del sabato di LaLiga tra Rayo Vallecano e Oviedo è stato rinviato a data da destinarsi. Le condizioni del terreno da gioco sono state giudicate insufficienti dalla federazione spagnola. La mancanza di cura da parte del club e il tempo avverso di questi giorni alla base della scelta. Solo nella giornata di ieri, giocatori e staff hanno pubblicato un comunicato di protesta per le condizioni in cui sono costretti ad allenarsi e giocare. Ecco motivi e conseguenze possibili del rinvio tra Rayo Vallecano e Oviedo.

Rayo Vallecano-Oviedo rinviata: motivi e conseguenze

Da questa estate lo stadio di Vallecasè stato più volte posto sotto osservazione dalla lente mediatica. Tra proteste delle squadre ospiti e avvertimenti di RFEF e Uefa, il club madrileno ha più volte rischiato di dover spostare la sede delle proprie gare casalinghe. Nelle ultime ore, l'impianto ha fatto di nuovo notizia dopo che squadra e staff (supportati dall'AFE, l'associazione dei calciatori spagnoli) hanno denunciato le condizioni di lavoro.

A nulla sono serviti gli interventi dell'ultima settimana, per esempio con l'intera sostituzione del manto erboso. La poca cura precedente e la continua pioggia di questi giorni non hanno cambiato la situazione. La federazione ha provato a dare tempo al club fino a qualche ora prima della partita con l'Oviedo. Le condizioni del terreno da gioco e le previsioni metereologiche della giornata hanno però spinto LaLiga a rinviare il match. Ufficialmente, la decisione è stata presa con il fine di "preservare l'integrità fisica dei giocatori".

E ora che succede? La gara è stata rinviata a data da destinarsi, quindi non si sa quando verrà recuperata. Alcuni tifosi di entrambe le squadre, intervistati da Marca fuori dallo stadio, hanno protestato per la decisione così a ridosso del calcio d'inizio. L'Oviedo, invece, ha rilasciato un comunicato in cui fa sapere di voler esercitare "tutte le azioni normative appropriate per salvaguardare il risultato dell'incontro e garantire condizioni competitive eque". Non è esclusa la vittoria a tavolino.

