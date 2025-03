Razzismo in Copa Libertadores U20: la rabbia del giocatore del Palmeiras

Il razzismo, ormai, è ovunque. Anche nella Copa Libertadores U20, che coinvolge squadre giovanili dell'America Meridionale. L'attaccante del Palmeiras Luighi Hanri è stato intervistato dall'emittente televisiva Sport TV. Quando il giornalista gli ha chiesto un commento sul match, il calciatore, con le lacrime agli occhi e pieno di rabbia, ha risposto: "Sei serio in questo momento? Non mi chiederai dell'atto di razzismo nei miei confronti? Fino a quando affronteremo l'argomento? Fino a quando? Quello che mi hanno fatto oggi è un CRIMINE. Davvero mi chiedi della partita? Cosa farà la CONMEBOL a riguardo? E la Federazione? Non me l'avresti chiesto, ma quello che ho subito è stato un crimine. Siamo giocatori delle giovanili, stiamo ancora imparando e poi succede questo".