Razzismo, Rio Ferdinand: “Un giocatore voleva fare coming out ma il suo avvocato…”

L’ex capitano dell’Inghilterra rivela di aver incoraggiato un calciatore a riconoscere apertamente la propria omosessualità, ma un avvocato gli ha sconsigliato di fare coming out

Davide Capano

Rio Ferdinand ha partecipato giovedì scorso come ospite al comitato congiunto di esperti chiamato ad esprimere opinioni sul disegno di legge sulla sicurezza online, l’Online Safety Bill, ideato per affrontare l’aumento degli abusi via web nel Regno Unito. L’ex difensore di Inghilterra e Manchester United ha affrontato la questione razzismo, oltre ad altri temi legati all’omofobia. Un argomento di grande attualità che lo ha portato a fare una confessione inaspettata su un calciatore inglese, di cui non ha chiarito se sia ancora in attività o meno.

“Sto girando qualcosa sull’omofobia nel calcio – racconta il 42enne –, e ho appena incontrato un giocatore che era pronto ad uscire allo scoperto, ma gli è stato consigliato da un avvocato di non fare coming out e parlare. Inizialmente gli ho detto: ‘Devi uscire allo scoperto e dire la tua verità ed essere orgoglioso di chi sei’. Il motivo per cui l’avvocato gli ha consigliato di non farlo è perché ogni individuo è molto diverso e non esiste un approccio ideale, valido per tutti”.

Poi Ferdinand aggiunge: “L’avvocato lo ha consigliato in base alla sua personale esperienza con quella persona e ha pensato che non fosse abbastanza forte mentalmente in quel momento e di avere tutti i pezzi al posto giusto per resistere all’attenzione dei media e ai riflettori che si sarebbero accesi”.