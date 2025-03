Razzismo in Spagna: giocatore in ospedale dopo gli insulti

Il comunicato del Deportivo La Coruña

Non è mancato il cominciato ufficiale del Deportivo La Coruña sull'accaduto che ha coinvolto il calciatore della squadra riserve: "L'RC Deportivo esprime la sua più ferma condanna per l'atto di razzismo subito dal nostro giocatore Mané durante la partita giocata dal Deportivo Fabril contro il Rayo Cantabria. Questo tipo di comportamento è assolutamente inaccettabile e non ha posto nel calcio, nello sport in generale e nella società. Siamo un club fermamente impegnato nell'inclusione, nel rispetto e nella diversità e non tollererà alcuna manifestazione di intolleranza. Continueremo a lottare con tutte le risorse a nostra disposizione per sradicare questi atti di odio dentro e fuori dal campo. Il Club adotterà tutte le misure necessarie affinché incidenti di questo tipo non si ripetano più".