Reading, ora interviene la Lega: multa e possibile retrocessione

Nel match casalingo contro il Port Vale, centinaia di tifosi hanno scavalcato le transenne e sono scesi in campo al minuto sedici per protestare contro la società e il presidente Dai Yongee, reo di aver trascinato il Reading in un vortice dal quale non riesce più ad uscire. Tasse non pagate, stupendi in ritardo, un buco finanziario di parecchi milioni e il mercato bloccato. Per la prima volta nella sua storia il Reading è sceso in League one, terza serie inglese, ma la situazione rimane tragicomica. Un tunnel senza fine, senza luce. Dopo gli eventi verificatisi al Select Car Leasing Stadium la scorsa giornata di League One, è finalmente intervenuta la English Football League. Prevista una multa da 80 mila sterline per il patron Dai Yongee è una formale richiesta di cessione delle sue quote azionarie.