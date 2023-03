Real a piedi uniti contro il Barcellona: il caso arbitri infiamma il Clasico

Fra pochi giorni la sfida sul campo, ma in attesa del match di campionato, il duello fra Real Madrid e Barcellona è già iniziato. Il Clasico è animato infatti dal caos arbitrale che ha sconvolto la Spagna, soprattutto in quel di Barcellona, coi blaugrana al centro di un possibile tentativo di "gestire", a proprio piacere, gli arbitraggi della Liga. Un caos che non poteva lasciare indifferente il suo principale avversario in Liga: parliamo ovviamente del Real Madrid...