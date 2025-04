Real Betis-Fiorentina: maestro contro emergente, è duello in panchina

La semifinale d’andata Conference League tra Real Betis-Fiorentina, che si disputerà allo Stadio Benito Villamarín, promette scintille non solo in campo, ma anche in panchina. A contendersi l’accesso alla finale saranno due allenatori agli antipodi per carriera ed esperienza: Manuel Pellegrini, tecnico dei biancoverdi andalusi, e Raffaele Palladino, guida giovane e rampante della viola.