Sabato 23 maggio si chiude la stagione di LaLiga per Real Madrid e Athletic Bilbao. Le due squadre scendono in campo alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu per la trentottesima giornata. I padroni di casa non si giocano più nulla, mentre l'Athletic ha ancora una sottilissima speranza di qualificarsi almeno alla prossima Conference League. In vista del big match, ripercorriamo la stagione di Real Madrid e Athletic Bilbao in campionato.

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Real Madrid-Athletic Bilbao, la stagione dei padroni di casa

I Blancos non hanno potuto nulla contro un Barcellona ai limiti della perfezione. La squadra che ha cominciato la stagione cone che la termina con Alvaro Arbeloa chiude al secondo posto. A una gara dalla fine ha, in linea con i risultati degli anni passati. La stagione scorsa la chiuse a 84 sempre al secondo posto, mentre nel 2021/22 gli 86 finali bastarono per il titolo. Le aspettative erano alte, soprattutto per l'arrivo del nuovo tecnico.e un Barça irresistibile hanno però infranto l'obiettivo della vittoria finale.

MADRID, SPAIN - DECEMBER 20: Vinicius Junior del Real Madrid è abbracciato da Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, mentre lascia il campo dopo essere stato sostituito durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Siviglia FC allo stadio Santiago Bernabeu il 20 dicembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Soffermandosi sui numeri, è il girone di ritorno a costare caro al Real Madrid. Nelle prime 19 gare ha infatti raccolto 45 punti, vincendo 14 volte, pareggiando 4 e perdendone una sola: il derby con l'Atletico. Questa sconfitta mise fine alla striscia di sei vittorie consecutive nelle prime sei. Nelle partite di ritorno, mancandone una, sono quasi dieci i punti in meno: 36. Alle 12 vittorie seguono 2 pareggi e ben 4 sconfitte. Contro ogni pronostico, a mancare nella seconda metà di stagione è stato l'attacco. Se nel girone d'andata i Blancos hanno fatto 41 gol, in quello di ritorno si fermano a 32. I gol subiti sono quasi identici: 17 e 16.

La spiegazione può essere rintracciata nella divisione delle reti tra i giocatori. 40 dei 73 gol totali li hanno realizzati solo Mbappé (24) e Vinicius (16). Gli altri ne hanno realizzati al massimo 5. Troppo pochi per ambire a qualcosa di grande. Il Barcellona, per esempio, ha ben 4 giocatori in doppia cifra.

Il campionato dell'Athletic Bilbao

Per l'Athletic la stagione è. Dopo il quinto posto di due anni fa e il quarto di quello passato ci si aspettava un ulteriore passo in avanti. Ciò che non era previsto era un tracollo simile. Conla squadra basca è al momento dodicesima. Peggio fece solo nel 2017/18 quando chiuse sedicesima. I biancorossi sembrano essere tornati al periodo pre-Valverde, che contro il Real siederà per l'ultima volta sulla panchina.L'andamento tra girone d'andata e di ritorno è. 24 punti nelle prime diciannove gare e 21 nelle diciotto successive. In caso di vittoria raccoglierebbe quindi la stessa quantità di punti. Anche il modo in cui sono arrivati è simile. 7 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte all'andata. 6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte al ritorno. Se la difesa ha subito quasi lo stesso numero di gol nei due gironi (25 e 28), èdi stagione. Con i fratelli Williams sotto tono (9 gol in due) e il miglior marcatore della rosa (Guruzeta) fermo a 9, l'Athletic ha realizzato solo 41 reti in 37 partite.

BILBAO, SPAGNA - 10 MAGGIO: Nico Williams dell'Athletic Club mentre lascia il campo dopo aver subito un infortunio durante la partita di LaLiga EA Sports tra Athletic Club e Valencia CF allo stadio San Mamés il 10 maggio 2026 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Per i biancorossi è ovviamente mancato il gioiellino Nico Williams, letteralmente. L'esterno spagnolo ha saltato per infortunio 12 partite, riuscendone a disputare solo 25, di cui 20 da titolare. Con un attacco impercettibile, non sorprende quindi che i giocatori con le valutazioni più alte nel corso della stagione siano i difensori, tra cui spicca il 36enne Berchiche. Il terzino basco, in scadenza a giugno, oltre a difendere bene è stato anche il miglior assistman della squadra, avendone fatti 6.

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