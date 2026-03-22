Real Madrid-Atletico Madrid 3-2: spettacolo nel derby, i numeri della sfida

I padroni di casa si impongono sugli eterni rivali al termine di una grande partita che ha consegnato i tre punti ai blancos

Carmine Panarella 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 23:41)

Il Real Madrid supera l’Atletico Madrid per 3-2 in un derby spettacolare, deciso nella ripresa dopo un continuo botta e risposta tra le due squadre. A passare in vantaggio è l’Atletico con Lookman al 33’, bravo a sfruttare una delle poche occasioni del primo tempo. Nella ripresa il Real cambia marcia: Vinicius al 52’ firma il pareggio e, appena tre minuti dopo, Valverde al 55’ completa la rimonta.

L’Atletico però non molla e trova il 2-2 con Molina al 66’, riaprendo completamente il match. A decidere la sfida è ancora Vinicius al 72’, autore della doppietta personale che vale il definitivo 3-2.

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xG e grandi occasioni — Il Real Madrid produce di più in termini qualitativi: 2.42 xG contro 1.00 dell’Atletico. Un dato che evidenzia come i blancos abbiano creato occasioni più pericolose. Anche le grandi occasioni sono a favore del Real (4 contro 2), confermando la maggiore incisività offensiva. I padroni di casa sono stati più generosi in termini di produzione offensiva, gli ospiti più cinici.

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Tiri totali e parate — Il Real conclude di più con 17 tiri contro 13, mantenendo una pressione costante sulla difesa avversaria. Le parate sono 5 per parte, segno che entrambe le squadre hanno comunque trovato spazi per rendersi pericolose. Numeri che dimostrano come sia stata una sfida capace di offrire spettacolo e divertimento anche oltre ai gol che si sono visti.

Possesso palla, passaggi e contrasti — Leggera supremazia del Real nel possesso palla (53% contro 47%) e nei passaggi completati (559 contro 504), con una gestione più pulita del gioco.

L’Atletico risponde con maggiore aggressività nei contrasti (18 contro 11), cercando di spezzare il ritmo dei blancos.

Falli, punizioni e disciplina — Dato curioso quello dei falli: solo 2 per il Real contro 15 dell’Atletico, a testimonianza di un atteggiamento molto più fisico da parte dei colchoneros.

Di conseguenza, i calci di punizione sono nettamente a favore del Real (14 contro 2). Sul piano disciplinare, 4 cartellini gialli per l’Atletico e 1 per il Real.

Il derby premia dunque la maggiore qualità del Real Madrid, capace di reagire allo svantaggio e di colpire nei momenti chiave. L’Atletico resta in partita fino alla fine, ma paga qualcosa in termini di precisione e gestione nei momenti decisivi.