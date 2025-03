Lo stadio Santiago Bernabéu è pronto per l’acceso derby madrileno tra Real Madrid e Atletico Madrid, valido per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League calcio d’inizio ore 21:00. Real Madrid-Atletico Madrid...

Real Madrid-Atletico Madrid, dove vedere il Derby di Champions League

REAL MADRID ATLETICO MADRID CHAMPIONS LEAGUE DIRETTA LIVE - Il derby di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Al momento, non è prevista una trasmissione in chiaro su TV8 o altre emittenti.