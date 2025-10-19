Il francese non è contento di giocare come terzino sinistro, ruolo che ormai occupa da inizio stagione e per questo vorrebbe che Xavi Alonso lo rimettesse nella sua classica posizione sulla mediana.

Mattia Celio Redattore 19 ottobre - 17:46

Il Real Madrid questa sera sarà chiamato a rispondere al Barcellona. Una vittoria contro il Getafe consentirebbe ai blancos di riprendersi la vetta della classifica in vista del Clasico di domenica prossima. Tra le file della squadra di Xavi Alonso ci sarebbe però un piccolo malcontento. Si tratta di Eduardo Camavinga che, infatti, non sarebbe felice del ruolo assegnatogli dal tecnico spagnolo.

Real Madrid, Camavinga nostalgico del...centrocampo: "Non sono un terzino" — Arrivato dal Rennes nel 2021, Eduardo Camavinga ha vissuto al Real Madrid sia momenti felici che momenti difficili, tuttavia ha avuto sempre la forza di rialzarsi fino a diventare un elemento importante dei blancos, nonostante anche i cambi di allenatore. Tuttavia, il francese non sarebbe contento del suo impiego, non in riferimento al minutaggio, bensì al ruolo in campo che gli è stato assegnato.

Il classe 2002, come si sa, ha sempre giocato a centrocampo, ma ultimamente Xavi Alonso lo ha sempre schierato come terzino sinistro. I risultati, almeno per ora, sono stati soddisfacenti, ma non si può dire lo stesso per il giocatore che, infatti, chiede con insistenza di tornare a giocare nel suo ruolo preferito: "Certo che vuoi aiutare la tua squadra nella tua posizione - ha dichiarato al programma Téléfoot - ma in certi momenti devi saper tenere la testa bassa. Se devi giocare in certe posizioni per dare una mano, sì, ma a lungo termine, no".

Camavinga ha poi affinato le sue osservazioni interrogando lo stesso giornalista. "Mi chiederai del terzino sinistro? (sorride) Terzino sinistro, no. Centrocampista, sì". Nella partita di questa sera contro il Getafe, il francese dovrebbe partire dalla panchina per poi entrare a partita in corso ed è qui che si potrà capire se sarà finalmente accontentato o, ancora una volta, dovrà accettare l'idea di dover giocare terzino sinistro.