Valentina Boer 16 febbraio 2025 (modifica il 16 febbraio 2025 | 14:59)

Il pareggio per 1-1 tra Real Madrid e Osasuna ha sollevato un’ondata di polemiche a causa di alcune decisioni arbitrali che hanno suscitato forte disappunto nel mondo dei Blancos, e che sono state criticate in primis da Carlo Ancelotti. La direzione di José Munuera Montero è stata messa sotto accusa per alcune scelte che sono state giudicate molto controverse e ingiustificate.

Questa nuova polemica si inserisce in un contesto già teso tra il Real Madrid e la Federazione spagnola. Negli ultimi giorni, il club aveva già denunciato presunte ingiustizie arbitrali, come accaduto durante il derby contro l’Atletico Madrid, quando i Blancos si erano lamentati per un rigore considerato discutibile. Le proteste di quest’ultimo periodo hanno fatto infuriare il presidente della Liga, Javier Tebas, che ha risposto accusando ufficialmente il Real Madrid di un comportamento scorretto.

Gli episodi controversi della partita: — La partita era iniziata con il vantaggio per il Real Madrid, grazie al goal di Mbappé. Poco dopo sono iniziate le prime proteste a causa di due rigori non concessi: il primo per un fallo di mano in area da parte di un difensore dell’Osasuna, il secondo per uno sgambetto subito da Vinicius sempre in area. Nonostante le proteste, né l’arbitro né il VAR hanno ritenuto di intervenire.

A complicare ulteriormente la situazione, a partire dal ’39 del primo tempo, il Real Madrid si è trovato a giocare in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Bellingham, che ha ricevuto il cartellino rosso dopo un lungo scambio di opinioni con il direttore di gara. Al fischio finale, sia Ancelotti che lo stesso Bellingham hanno sottolineato come l’espulsione sia stata frutto di una grave incomprensione dovuta alla barriera linguistica, in quanto l’arbitro non parlava inglese, creando confusione nella comunicazione tra i due.

Il rigore finale e le polemiche che lo seguono — A rendere ancora più rovente l’atmosfera è stato il rigore che l’arbitro ha concesso all’Osasuna, dopo essere stato richiamato dal VAR per un presunto pestone ai danni dell’ex giocatore del Crotone Ante Budimir, che ha poi trasformato il penalty nel risultato definitivo di 1-1. Questa decisione ha ulteriormente aumentato la rabbia del Real Madrid.

La combinazione di decisioni controverse ha infiammato il già teso rapporto tra il club spagnolo e l’arbitraggio, con la squadra che continua a sollevare polemiche sulle ingiustizie arbitrali.