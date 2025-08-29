Real Madrid-Maiorca: attacco contro difesa, ecco i duelli chiave del match

Le due squadre arrivano da due momenti molto diversi, I Blancos proveranno a vincere senza subire reti mentre i loro avversari proveranno a rallentare la partita

Giorgio Abbratozzato 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 19:32)

Domani si giocherà alle 21:30 si giocherà l'ultima partita del sabato della Liga, Real Madrid-Maiorca. I Blancos hanno già collezionato 6 punti nelle prime due giornate e non hanno ancora subito gol, a differenza del Maiorca che ha collezionato un solo punto. La squadra di Xabi Alonso vorrà vincere senza subire gol. Arrivare a punteggio pieno alla sosta delle nazionali potrebbe essere importante per aumentare la fiducia del gruppo nel nuovo progetto.

Analisi del progetto di Xabi Alonso, offensivamente e difensivamente — Il Madrid sta ancora cercando il suo ritmo in attacco e perfezionando le idee tattiche di Xabi Alonso. Nelle prime due partite è stato Kylian Mbappé l'uomo decisivo. L'attaccante francese è il migliore del mondo, capace di segnare in ogni modo possibile, contro il Real Oviedo ha dovuto concludere le azioni create dai suoi compagni. Il pressing alto è una delle novità portate da Xabi Alonso. Il recupero palla di Tchouaméni ha portato al primo gol nell'ultima partita, proprio di Mbappé.

I Blancos stanno trovando nell'identità difensiva un punto di forza. Contro il Real Oviedo e contro l'Osasuna hanno concesso solo 0,86 di xG complessivo, un dato che è sicuramente un punto di partenza per questo nuovo ciclo. Dean Huijsen si sta dimostrando un partner perfetto sia per Antonio Rudiger sia per Eder Militao. Se si aggiungono anche l'esperienza di Carvajal, la tecnica di Alexander-Arnold e le buone prestazioni di Alvaro Carreras la difesa del Real quest'anno sarà un punto di forza grande quasi quanto l'attacco.

Real Madrid-Maiorca: quante possibilità ha il club isolano — La squadra allenata da Jagoba Arrasate ha giocato una brutta partita all'esordio contro il Barcellona perdendo 3-0. Nella seconda gara è riuscita ad ottenere un punto prezioso ma non ha mostrato grandi trame di gioco, riuscendo a creare poche occasioni pericolose.

In questa partita gli isolani dovranno puntare a limitare i danni, i valori in campo sono troppo diversi per poter pensare anche solo a un pareggio. Nel calcio però nessuna partita è decisa ancora prima di iniziare, il Maiorca dovrà provare a sfruttare ogni occasione che avrà a disposizione. O in ripartenza o verticalizzando il più possibile, dovrà provare a colpire il Madrid in maniera improvvisa e inaspettata.

Real Madrid-Maiorca: i duelli decisivi sul campo — Dopo la squalifica è pronto a tornare a guidare l'attacco per il Maiorca "El Pirata" Vedat Muriqi. Se ci dovesse essere una situazione di incertezza nella difesa di Xabi Alonso lui dovrà sfruttarla. Dovrà essere al posto giusto nel momento giusto in caso di un'incertezza di uno dei due centrali.

Mastantuono e Vinicius potrebbero avere un peso specifico importante in questa partita. L'ex Atalanta Mojica e l'ex Roma Kumbulla faticheranno, e non poco, a contenere i fraseggi nello stretto contro l'argentino. Il brasiliano con la sua creatività e la sua velocità punterà in uno contro uno e anche il raddoppio contro i terzini di riferimento: Morey e Valjent. Queste potrebbero essere alcune delle chiavi tattiche del match nello scontro tra attacco e difesa in questa partita che prevede molti gol.