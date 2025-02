Real Madrid-Manchester City, per Guardiola è l’ultima spiaggia: le probabili formazioni

Il City per l'impresa, il Real per alimentare i suoi sogni "galattici".

Lorenzo Maria Napolitano 19 febbraio - 12:52

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti oggi ritorna ad affrontare il Manchester City di Pep Guardiola per i playoff di Champions League. Il match andrà in scena oggi, mercoledì 19 febbraio alle ore 21:00 al Santiago Bernabeu e le due squadre ripartiranno dal 3-2 in favore degli spagnoli che, all'andata, sono riusciti a imporsi. Rivedremo dunque questo classico della massima competizione europea ma in un contesto fortemente atipico, dato che la sfida negli anni scorsi è stata decisiva al fine di determinare il club più forte della competizione; mentre adesso chi perderà abbandonerà la Champions League dopo appena la chiusura del mega girone, introdotto dalla formula che ha rivoluzionato la manifestazione. Risultato che per entrambi i club sarebbe disastroso, date le forti ambizioni che alimentano le stagioni di queste due squadre.

Il momento di forma delle due squadre e le probabili formazioni — Per il Manchester City oggi parte ufficialmente l'operazione rimonta dopo il 3-2 incassato nei minuti finali tra le mura amiche dell'Etihad Stadium. Gli inglesi non sono reduci dalla loro miglior stagione e, per colpa di qualche infortunio di troppo, non potranno neanche schierare i migliori giocatori del roster per questo importantissimo impegno. In conferenza stampa alla vigilia del match Guardiola ha affermato che servirà una partita perfetta, date le pochissime percentuali ("L'1%") di passaggio del turno. A queste dichiarazioni, però, Carlo Ancelotti ha dato pronta risposta, ammettendo: "Onestamente, nemmeno Guardiola crede a quello che ha detto, ma glielo chiederò comunque prima della partita. Non pensa davvero di avere una percentuale così bassa di possibilità di avanzare, né noi ci consideriamo favoriti al 99%. Abbiamo un piccolo vantaggio basato sulla nostra prestazione a Manchester, ed è fondamentale sfruttarlo".

Queste vivaci conferenze promettono spettacolo e capovolgimenti di fronte, d'altronde, a prescindere dal momento in cui si gioca la partita, è pur sempre l'incontro tra due delle squadre meglio attrezzate d'Europa. Il Real Madrid dopo le tante energie spese nel match della settimana scorsa e, probabilmente, in vista di quello odierno ha preservato alcune energie lo scorso fine settimana, ed infatti non è andato oltre il pari contro l'Osasuna. Il Dna da Champions, però, tutti sanno che gli spagnoli lo padroneggiano meglio di chiunque altro. Ancelotti dovrebbe puntare sul rodato 4-4-2, in cui sono in dubbio Antonio Rüdiger, Lucas Vazquez e David Alaba. Saranno invece ancora assenti Dani Carvajal ed Eder Militāo. Tra l'altro, seppur il Real Madrid goda di un buon momento di forma e anche del vantaggio, c'è da dire che non perde da quattro gare, ma ha vinto solo una delle ultime tre, pareggiando anche quella nel derby di Madrid contro la formazione di Simeone e che ha significativamente accorciato la classifica nel campionato spagnolo.

Il Manchester City invece non gode di questa imbattibilità così "lunga", ma ha almeno dato una grande prova di forza pochi giorni fa annichilendo il Newcastle per 4-0, grazie soprattutto ad una prova strepitosa di Omar Marmoush, egiziano acquistato neanche un mese fa per 75 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte. L'attaccante è uno dei principali indiziati per agire nel tridente alle spalle di Erling Haaland dato il suo eccellente momento di forma e, soprattutto, alla luce del fatto che il City ha a disposizione un solo risultato su tre. Il City infatti è chiamato a vincere, e dovrà provare a farlo senza Manuel Akanji e Oscar Bobb (e ovviamente Rodri), mentre sono in dubbio Jack Grealish e Nathan Aké.

Qualora la formazione di Pep Guardiola dovesse essere eliminata dalla Champions League, potrebbe competere esclusivamente per l'Fa Cup ed il prossimo appuntamento sarà contro il Plymouth Argyle per il quinto turno. Al termine della stagione, poi, prenderà parte all'inedito Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti. In Premier League, infine, lotterà per guadagnarsi l'accesso alla prossima Champions League, dato il divario troppo largo separa i Citizens dal Liverpool, comodamente al primo posto con 60 punti guadagnati in 25 giornate. Neanche Arsenal (-7) e Nottingham Forest (-13) sembrano più poter fermare la corazzata di Arne Slot. Il City, però, farebbe bene a guardarsi anche alle spalle, dato che Bournemouth e Chelsea hanno soltanto un punto in meno, mentre il Newcastle 2. Dunque, anche la posizione che garantisce l'accesso alla prossima Champions League, non è assolutamente scontato.

Le probabili formazioni — Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Ceballos, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappè, Vinicius. All.: Ancelotti.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez, B. Silva; Foden, De Bruyne, Marmoush; Haaland. All.: Guardiola.

Dove vedere la partita — Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv per i soli abbonati sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) con telecronaca affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. I tifosi e appassionati potranno però godere dello spettacolo di questa grande sfida anche in chiaro su TV8 al canale 8 del digitale terrestre. Il match sarà inoltre disponibile in diretta streaming per tutti gli abbonati Sky sull'app Sky Go. Basterà registrarsi, inserire le proprie credenziali e una volta effettuato l'accesso sintonizzarsi al canale dedicato all'evento. La partita è inoltre disponibile in streaming anche sul sito TV8.it.