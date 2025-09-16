Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per la prima giornata della fase campionato

Filippo Montoli 16 settembre - 09:06

Comincia la nuova Champions League e il programma della prima serata comprende la sfida tra Real Madrid e Marsiglia. La gara si gioca alle ore 21:00 al Santiago Bernabeu. I padroni di casa puntano a partire bene nella fase campionato e a mantenere l'imbattibilità stagionale. Gli ospiti provano il miracolo e a strappare quantomeno un punto. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Real Madrid-Marsiglia.

I precedenti tra le due squadre — Real Madrid e Marsiglia si sono incontrate nella loro storia solamente 4 volte e sempre in Champions League. Il bilancio è netto a favore dei Blancos con 4 vittorie. Le due squadre si sono trovate sempre nei gironi del torneo. La prima volta nel 2003/2004, con il Real che ha vinto 4-2 in casa e 2-1 in trasferta. La seconda e finora ultima nella stagione 2009/2010. L'andata, sempre al Bernabeu, finì 3-0, mentre il ritorno 1-3.

La classifica marcatori della sfida, come quella di molte altre del Real, è guidata in solitaria da Cristiano Ronaldo con 4 gol. Segue a una lunghezza Ronaldo con 3. Come visto, la partita termina sempre con tante reti. Il Real Madrid ha segnato in totale 12 volte, mentre il Marsiglia si ferma a sole 4 marcature. Tutte i match, fino a questo momento, sono terminati con l'Over 2.5 ed è molto probabile che anche questa sera si possa raggiungere questo risultato.

Le probabili formazioni — REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Arda Güler, Vinícius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Pavard, García; Gomes, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Traoré; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Real Madrid-Marsiglia, il pronostico di DDD — Per i bookmakers il Real Madrid parte super favorito con una quota di 1.35. Seguono il pareggio a 5 e la vittoria del Marsiglia a 7. I padroni di casa sono ancora imbattuti in stagione, avendo vinto tutte e quattro le prime partite di campionato. La squadra di Xabi Alonso non ha sempre dominato gli avversari fino a questo momento, ma è concreta e porta sempre a casa il risultato. Un super Mbappé, infine, è per ora il vero trascinatore dei Blancos.

Gli ospiti, invece, nelle prime quattro di Ligue 1 hanno vinto e perso due volte. Al momento il fattore campo è decisivo. I tre punti sono infatti arrivati, nettamente, nelle due gare giocate in casa. In trasferta ha sempre perso e di misura per 1-0. Per De Zerbi e la sua squadra evitare la terza sconfitta consecutiva fuori dalle propria mura non sembra realistico per la partita del Bernabeu. Il pronostico del risultato esatto di Real Madri-Marsiglia è quindi di 3-1.