A 40 anni il giocatore annuncia ufficialmente l’addio al calcio giocato: dopo una carriera straordinaria e mille battaglie, vuole chiudere il cerchio con il suo club del cuore.

Danilo Loda 9 agosto - 10:56

Santi Cazorla ha confermato che la stagione 2025-26 sarà l’ultima della sua lunga carriera. Oggi veste la maglia del Real Oviedo, squadra della sua infanzia. Lo scorso anno ha guidato il club alla promozione in Liga, dopo 24 anni di assenza, trasformando un rigore decisivo nella finale dei play-off. L’Oviedo esordirà nella nuova stagione proprio contro il Villarreal, squadra in cui Cazorla ha lasciato un segno indelebile in tre diversi periodi.

Una carriera ricca di numeri e successi — In carriera, Cazorla ha collezionato 569 presenze, 107 gol e 124 assist. Con il Villarreal, ha totalizzato 320 gare, 55 reti e 52 assist complessivi. Ha indossato anche la maglia dell’Arsenal per sei anni, conquistando i tifosi inglesi con tecnica e visione di gioco.

Cazorla ha ammesso che i problemi fisici sono la ragione principale del suo ritiro. “Devo ascoltare il mio corpo” ha detto. Durante la sua esperienza all’Arsenal, un grave infortunio alla caviglia lo ha costretto a 636 giorni lontano dal campo. Quel periodo, trascorso spesso lontano dalla famiglia, è stato uno dei momenti più duri della sua vita, non solo calcistica. "Un giorno sei all'Emirates per giocare e una settimana dopo sei da solo in ospedale. È difficile controllare questo tipo di emozioni." ha dichiarato il giocatore.

Dopo il lungo recupero, Cazorla chiese all’Arsenal di poter fare la pre-stagione per guadagnarsi un nuovo contratto. La risposta fu negativa. Lontano da Londra, il centrocampista si è rilanciato prima al Villarreal e poi in Qatar, fino a coronare il sogno di tornare all’Oviedo.

Santi Cazorla, un addio dal sapore speciale — Cazorla ha definito la promozione con il club della sua terra un sogno “inimmaginabile”. Ora vuole concludere la carriera dove tutto è iniziato. “Amo il calcio, ma bisogna capire quando è il momento di fermarsi” ha dichiarato, lasciando intendere che la favola si chiuderà a fine stagione.