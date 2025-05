Real Sociedad-Athletic Bilbao, derby basco con vista Europa: come arrivano le due squadre

Domenica sera, alle ore 21:00, va in scena il derby basco tra Real Sociedad e Athletic: ecco come arrivano le due squadre.

Luca Paesano Redattore 2 maggio - 10:51

Mentre tutti i riflettori sono puntati sul testa a testa tra Barcellona e Real Madrid per la corsa al titolo, questa settimana il Liga si accendono le luci anche per il sempre suggestivo derby basco. La Real Sociedad ospita l'Athletic Bilbao per la sfida della 34esima giornata di campionato, con appuntamento fissato a domenica sera, alle ore 21:00, alla Reale Arena di San Sebastian.

La Real Sociedad insegue un posto in Europa — È stata una stagione in chiaroscuro per i padroni di casa della Real Sociedad, che hanno alternato periodi positivi e negativi senza mai riuscire a dare continuità a prestazioni e risultati. La formazione di Imanol Alguacil si trova attualmente al decimo posto in classifica, ma a soli 4 punti di distanza dal settimo posto che garantirebbe la qualificazione alla prossima Europa League.

Sarà comunque il peggior piazzamento delle ultime stagioni per i biancoblù, che negli ultimi 5 campionati non erano mai scesi al di sotto del sesto posto. Nessuna vittoria nelle ultime 3 partite di Liga per la Real, che ha perso contro Maiorca e Alaves e pareggiato in casa del Villarreal. La Real Sociedad non è quindi in uno dei periodi migliori della stagione, ma arriva probabilmente all'appuntamento con più leggerezza rispetto al Bilbao. Potrebbe essere un fattore.

Athletic Bilbao, derby basco con testa allo United — È un momento invece piuttosto buono per l’Athletic Bilbao, che perso solamente due delle ultime 11 partite giocate tra campionato ed Europa League. I biancorossi sono attualmente al quarto posto in classifica e puntano ad ipotecare quanto prima la qualificazione alla prossima Champions League – ricordiamo che la Spagna porterà 5 club nella massima competizione europea il prossimo anno.

Qualificazione alla Champions che difficilmente arriverà però tramite il percorso in Europa League. I baschi pagano 15 minuti di follia nel corso della sfida di giovedì sera contro lo United che probabilmente hanno definitivamente compromesso i sogni dei biancorossi. Ribaltare un 3-0 ad Old Trafford non è affatto impresa semplice. È chiaro, tuttavia, che l’impegno infrasettimanale può aver tolto tante energie all’Athletic, sia fisiche che soprattutto mentali.