Real Sociedad-Real Madrid, i giocatori chiave: sarà Oyarzabal contro tutti?

Real Sociedad-Real Madrid, i giocatori chiave di questo match sempre spettacolare e pieno di insidie. Sarà Oyarzabal contro Mbappè?.

Gennaro Dimonte 13 settembre - 09:32

Real Sociedad-Real Madrid rappresenta una delle sfide classiche del calcio spagnolo. Due club con una storia centenaria e fatta di titoli e imprese, hanno sempre dato spettacolo quando si sono affrontate. Gli ultimi due precedenti dicono 4-4 e 2-0 per i madrileni ma la sensazione è che in ogni incrocio tra le due possa accadere qualcosa di inaspettato. Chi potrà incidere durante la sfida? Diamo uno sguardo ai possibili giocatori chiave.

Real Sociedad-Real Madrid, i giocatori chiave: l'attacco può fare la differenza — Tutto passa da Mikel Oyarzabal. Il capitano dei baschi con oltre 400 presenze con lo stesso club può essere la vera spina nel fianco per il Real Madrid. Titolare in nazionale spagnola e autore di 18 gol e 8 assist nel 2024-2025, non ha ancora realizzato alcuna rete in queste tre partite giocate finora. Quale migliore occasione per mostrare la propria leadership?

Il graffio dell'ex Takefusa Kubo può essere un'altra chiave vincente per i padroni di casa. Per l'ala giapponese prelevata a 18 anni dai blancos questa partita rappresenta sicuramente un motivo di rivalsa. Con il Real non ha infatti mai giocato, passando una vita calcistica in prestito tra Maiorca, Villareal e infine Sociedad. Dopo 7 gol e 4 assist è il momento di andare in doppia cifra per il 24enne.

La vera scheggia impazzita di questo match può essere Orri Oskarrson. La punta centrale islandese classe 2004 ha già segnato in Liga quest'anno e non vede l'ora di incidere anche contro i madrileni. Grandi qualità fisiche e tecniche per questo ragazzo che ha già all'attivo 7 gol in 16 presenze con la nazionale e aveva ben impressionato con il Copenaghen, esordendo in Champions League a 18 anni.

Real Madrid, Mbappè e Vinicus on fire. Guler l'arma letale — Inutile dire che questo tipo di match esaltano le qualità di grandi giocatori come Kylian Mbappè. Partito decisamente forte in questa stagione, ha già realizzato tre reti in campionato e superato definitivamente l'infortunio che lo aveva costretto a giocare solo tre partite al Mondiale per Club. Real Sociedad che dovrà fare gli straordinari per contenere le folate del francese che sembra già scatenato e sicuramente è uno dei giocatori chiave della partita.

Approccio infuocato alla stagione anche per Vinicius Junior. Il talento brasiliano ha realizzato un gol e un assist nello 0-3 contro il Real Oviedo ed è risultato fondamentale con la sua marcatura nel 2-1 contro il Maiorca. Dopo la doppia cifra di reti e passaggi vincenti, il 25enne è pronto ad aumentare il bottino personale.

Arda Guler si prepara a disputare finalmente un'annata da protagonista. Dopo l'ottimo Mondiale per Club disputato, il 20enne turco ha già all'attivo un gol e un assist in queste prime tre giornate di Liga. L'obiettivo è confermarsi definitivamente in pianta stabile tra i titolari dopo i 5 gol e 9 assist realizzati nel 2024-2025.